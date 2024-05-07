Не ТЦК єдиним: де ще військовозобов'язаним оновити дані з 18 травня
Джерело:NV
Підписаний Володимиром Зеленським новий закон про мобілізацію має набути чинності 18 травня 2024 року. Усі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані в ТЦК, втім, це не єдиний спосіб це зробити.
За словами представника Генерального штабу Збройних Сил України, полковника Юрія Глущенко, оновлення даних чоловіками у віці від 18 до 60 років необхідне для оцінки державою її мобілізаційного резерву. Це буде передбачено і новим законом про мобілізацію. Втім, не завжди можливо оновити дані в ТЦК, адже іноді вони бувають взагалі зачинені.
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Які варіанти оновлення даних з'являться з 18 травня
Багато хто з чоловіків, імовірно, побоюючись не встигнути оновити дані за 60 днів після набуття чинності нового закону, пішли в ТЦК вже зараз. І поки це єдиний спосіб оновлення даних. Втім, з 18 травня, коли запрацює закон про посилення мобілізації, з'являться і нові способи.
Юрій Глущенко говорить, що з 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста.
У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян,
– додав полковник.
Куди скаржитись, якщо ваш ТЦК зачинений
На сайті Міноборони є гаряча лінія, зателефонувавши на яку, потрібно назвати причину дзвінка, непрацюючий ТЦК, зафіксувати дату та час свого візиту. Далі в Збройних силах України за встановленим порядком розбиратимуться, чому так трапилося.
Останні новини мобілізації в Україні
- Біля ТЦК утворилися черги через велику кількість охочих оновити дані. У ЗСУ дали пораду, як уникнути стояння в черзі цілий день. В Сухопутних військах говорять, що ТЦК працюють цілодобово й оновити свої дані можна у будь-який час.
- Чоловікам, які оновили свої дані в ТЦК з 17 квітня, не потрібно буде робити цього знову після 18 травня. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.
- З 18 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію. Також тоді запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного. Нюанси роботи з яким розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
- Буде можливість оновити дані дистанційно, без візиту до ТЦК. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним і далі це буде робота між ним та безпосередньо працівником ТЦК. Оновити дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-за кордону.