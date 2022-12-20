ООН досі не відправила місію для вивчення іранських дронів: у МЗС вимагають пояснень

Росія не перший місяць тероризує Україну не лише ракетами, а й дронами іранського виробництва. Ще 14 жовтня Україна з партнерами звернулися до ООН з закликом направити місію експертів для вивчення уламків іранських "Шахідів".

Однак дотепер ООН не направила відповідну місію для розслідування, відтак МЗС України вимагає від ООН пояснень за свою бездіяльність. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 20 грудня.

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Чому це важливо

За словами Дмитра Кулеби, після такого звернення до ООН, секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Однак згодом в ООН проінформували про неможливість відвідання України в ці терміни.

Ба більше, ні генсек Антоніу Гутерріш, ні ООН загалом досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. І це в той час, коли іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури України посеред зими.

Те що робить секретаріат ООН зараз – це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Йдеться про порушення резолюції Радбезу. ООН має пояснити причини затримки та бездіяльності,

– підкреслив Кулеба.

Ба більше, ця місія важлива й тому, що постачання Росії "Shahed-136" порушує резолюцію Радбезу ООН семирічної давності. Вона закріплює ядерну угоду з Іраном.

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У США також звинувачують ООН

Зазначимо, що за даними Reuters, засідання Радбезу ООН 19 грудня присвятили саме резолюції 2015 року. На ньому заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що:

Сполучені Штати шкодують через те, що ООН не зробила кроків для проведення нормального розслідування цього порушення;

США розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий йому Радою безпеки, на проведення розслідування.

На цьому ж засіданні пані генсек ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що ООН отримало листи з закликом перевірити постачання іранських дронів Росії, тож наразі секретаріат вивчає інформацію. Висновки ж вона пообіцяла повідомити Радбезу ООН "у разі необхідності в належний час".

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