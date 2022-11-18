В ООН ухвалили резолюцію про виплати Росією репарацій Україні: Малюська вказав на проблему

Ми зіштовхнулися із одною масштабною проблемою і ми такі не одні – можна виграти купу судів проти Росії і отримати безліч рішень про стягнення.

Про це 24 каналу розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Він також зазначив, що проблема в тому, що ці рішення потрібно якось виконати і стягнути кошти.

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І тут виникає ця проблема, що вільних коштів, які б можна було стягнути примусово – практично немає. Тому що за Росією "бігають" безліч інвесторів, які так чи інак ображені нею і хочуть повернути кошти,

– каже Малюська.

За словами міністра, що робимо ми – разом із партнерами ми заморозили кошти держави Росія, які ще ніхто не стягував на вимогу будь-кого.

Денис Малюська про резолюцію ООН щодо репарацій: дивіться відео

А другий наш крок, як стверджує Малюська, – ми хочемо забрати кошти російського "Центробанку" у фонд компенсацій потерпілим внаслідок російської агресії.

Росія має виплатити репарації Україні

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплати Росією репарацій Україні. За документ проголосували 94 країни. Одразу після прийняття резолюції таке рішення спровокувало глибокі дискусії у різних країнах.

Водночас в Україні уже будують плани, як реалізовуватимуть ресурс репарацій і куди спрямовуватимуть гроші.