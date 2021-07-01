В ОП презентували фоторамки до Дня Незалежності: Зеленський прикрасив власні соцмережі
Джерело:Офіс Президента
В Офісі Президента презентували стилізовані банери та фоторамки, які розробили до 30-річчя Незалежності України. Глава держави Володимир Зеленський вже випробував їх у своїх соцмережах.
В ОП зазначили, з першого липня усі охочі можуть приєднатися до українського очільника та прикрасити власну сторіну в фейсбуці ювілейною символікою.
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В основу концепції єдиної візуальної символіки покладена ідея бачення Незалежності як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців,
– зазначили в Офісі Президента.
Детальніше про ювійлейну символіку
Графічна символіка виконана у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів, що формуються із сучасних досягнень нашої країни.
Квітка є образом держави, яка з кожним роком росте та розцвітає.
- Квіткове зображення – один з найдавніших символів в орнаментно-знаковій культурі України.
- Наприклад, квітка є центральним елементом петриківського розпису.
- Тож це близький усім символ, що об'єднує державу.
Як квітка з пелюсток, наша країна складається з безлічі образів.
Кожна область матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів регіону.
Регіони будуть представлені квітами – символами сфер діяльності: медицини, будівництва, науки, цифрових технологій і виробництва.
"Ти у мене єдина" – основний слоган та лейтмотив кампанії, який є універсальним зверненням до нації, країни та її Незалежності,
– додали в ОП.
Зеленський прикрасив власну сторінку
Президент Володимир Зеленський вже встиг прикрасити власну сторінку в фейсбуці ювійлейною символікою.
Глава держави під час пресконференці 20 травня представив Головну квітку 30-річчя. З його слів, це символ України.
Святкування Дня Незалежності: коротко
- План заходів святкування Дня Незалежності оприлюднили 8 червня. Його затвердив Кабінет міністрів.
- Так, 24 серпня проведуть урочистий концентр і парад військ. На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- На Трухановому острові планують артилерійський салют, а на Дніпрі урочисте проходження катерів.
Варто зазначити, що у рамках святкування вперше за 311 років до України зі Швеції привезуть Конституцію Пилипа Орлика.
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