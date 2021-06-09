Відсутність досвіду і поспіх, – Фесенко про "спотворення" ОП розмови Зеленського і Байдена

У Вашингтоні негативно відреагували на "спотворення" Офісом Президента змісту розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом. Неузгоджений з американськими партнерами текст розкритикували.

В Україні просто поспішили з добрими новинами. Таку думку в ефірі висловив політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко: Із США в такі ігри краще не грати

За його словами, таку ситуацію потрібно розглядати як урок, з якого необхідно зробити відповідні висновки.

Відсутність достатнього досвіду і поспіх (вплинули на "спотворений" текст – 24 канал),

– зазначив Фесенко.

Він зауважив, що спрацювало насамперед намагання якнайшвидше повідомити про підтримку євроатлантичних прагнень України та ситуацію з "Північним потоком-2". Але в політиці, на думку політолога, емоції треба обмежувати.

"Ігри" з перекладом і з інформуванням, як наголосив експерт, відбуваються завжди. "Але з США в такі ігри краще не грати", – додав він.

Фесенко прокоментував "спотворений" текст розмови Байдена і Зеленського: дивіться відео

Текст розмови Байдена і Зеленського: що відомо