"Держава продовжить використовувати цей інструмент": в ОП оцінили ефективність санкцій РНБО
13 липня 2021 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Михайло Подоляк заявив, що санкції Ради нацбезпеки й оборони діють ефективно. За словами політтехнолога, цей інструмент використовуватимуть і надалі.
Радник глави Офісу Президента наголосив, що їх запроваджують відповідно до визначеного Закону України.
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Вже бачимо, що санкції, які вводяться відповідно до Закону, діють ефективно та дійсно усувають ті загрози національній безпеці, які служать причиною для їх введення. Держава продовжить використовувати цей інструмент, як це визначено відповідним законом,
– сказав Михайло Подоляк.
Санкції Ради нацбезпеки й оборони
Команда українського президента Володимира Зеленського активно розпочала використовувати санкції РНБО у 2021 році:
- Вперше 2 лютого обмеження запровадили проти соратника Медведчука Тараса Козака. Тоді заблокували медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne та "112-Україна".
- Рада національної безпеки й оборони 19 лютого ввела санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
- У квітні РНБО двічі вводила обмеження проти контрабандистів: 2 квітня – "ТОП-10" української контрабанди, 15 квітня – іншої групи людей та компаній, причетних до контрабанди.
- У травня Рада національної безпеки й оборони застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели проти 111 "кримінальних авторитетів".
- У червня під обмеження РНБО потрапив олігарх Дмитро Фірташ і тоді ввели повний комплект санкцій проти українсько-російського бізнесмена Павла Фукса.