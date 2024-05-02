ССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами: гаряче відео
Джерело:ССО ЗСУ
На Сумщині оператори одного з підрозділів ССО знищили російський "Бук-М1". У пуско-заряджальній установці було 6 ракет.
Оператори ССО опублікували відеопідтвердження ураження зенітно-ракетного комплексу. На кадрах видно момент влучання та тривалу детонацію.
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Росіяни втратили ще один "Бук-М1"
Повідомляється, що захисники виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" під час роботи на Сумському напрямку.
Оператори ССО завдали по цілі вогневого ураження ударними дронами. Окупанти намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, однак марно.
Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М" – пошкоджено,
– мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ССО уразили два російських ЗРК "Бук" на тому ж напрямку. На момент влучання дронами один із ЗРК перебував на пусковій позиції. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому теж оператори завдали удару.
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Втрати ворога на фронті
- Лиш за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 030 особового складу окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 470 870 своїх військових вбитими й пораненими.
- У Генштабі повідомили, що протягом доби 2 травня авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
- Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 артилерійській системі та 1 зенітно-ракетному комплексу російських загарбників.