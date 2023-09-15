Операція блискавична, ворог готовий відходити, – боєць розповів, як звільняли Андріївку
Вранці 15 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив звільнення Андріївки на південь від Бахмута. Цьому передували важкі бої з російськими окупантами.
Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов розповів 24 Каналу, як вдалося повернути цей важливий населений пункт. За його словами, попереду ще багато роботи.
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"Ворог уже готовий відходити з цих напрямків. Ми його тиснемо, але не потрібно забувати, якою ціною це дається ЗСУ. На жаль, є втрати", – зазначив Кудряшов.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста й села читайте в нашому телеграмі.
Під час блискавичної операції українські бійці оточили, відрізали від основних сил і знищили російський гарнізон Андріївки. Натепер тривають заходи із закріплення на цьому напрямку.
Які втрати ворога
Під час штурму Андріївки ЗСУ знищили, зокрема:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів;
- майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
Крім того, захисники поповнили обмінний фонд на окупантів з офіцерськими званнями.
Оскільки бої ще тривають, остаточне число втрат росіян повідомлять пізніше.
Що далі
"Ще багато роботи щодо звільнення населених пунктів Кліщіївка та Курдюмівка. Також ще багато роботи з розмінування, побудови нових логістичних шляхів", – додав Кудряшов.
Тепер ЗСУ продовжать тиск у напрямку залізниці, щоб не тільки звільнити населені пункти, а й поліпшити своє положення на околицях Бахмута.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- До слова, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про звільнення Андріївки ще 14 вересня. Однак 3 окрема штурмова бригада назвала це повідомлення передчасним.
- Оскільки село таки звільнили, захисники збільшили шанси на повернення Бахмута. Місто-фортеця настільки важливе для ворога, що він намагається відтягнути наші сили звідти на інші напрямки, зокрема на Куп'янсько-Лиманський.
- Однак ситуація на боці ЗСУ. Зокрема, захисники зайняли панівні висоти та удосконалили комунікації між різними підрозділами. Це дало змогу не лише вистояти, а й відкинути окупантів по флангах.