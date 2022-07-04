Не лише "Торнадо" та гелікоптер: що відомо про втрати російського гарнізону на Зміїному

ЗСУ продовжують операцію на Зміїному. Вони вже знищили купу ворожої техніки та особового складу, змусивши росіян тікати з острова.

Операція на Зміїному завершиться лише тоді, коли українські військові убезпечать підрозділи від ворожих ударів. Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ на Зміїному

Гуменюк розповіла, що під час проведення військової операції ЗСУ на острові Зміїний російська окупаційна армія втратила:

4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",

2 зенітно-ракетних комплекси "Тор",

реактивну систему залпового вогню "Град",

радіолокаційні установки.

Всім зрозуміло, що географічне положення острова – специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам треба убезпечити свої підрозділи, в тому числі від ударів ворожого флоту і ворожої авіації,

– зазначила Гуменюк.

Тому, за її словами, операція на острові досі триває. Її проводитимуть, поки ЗСУ не встановлять повноцінний контроль над островом.

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Коротко про ситуацію на Зміїному

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