Не лише "Торнадо" та гелікоптер: що відомо про втрати російського гарнізону на Зміїному
Джерело:Суспільне
ЗСУ продовжують операцію на Зміїному. Вони вже знищили купу ворожої техніки та особового складу, змусивши росіян тікати з острова.
Операція на Зміїному завершиться лише тоді, коли українські військові убезпечать підрозділи від ворожих ударів. Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
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Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ на Зміїному
Гуменюк розповіла, що під час проведення військової операції ЗСУ на острові Зміїний російська окупаційна армія втратила:
- 4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",
- 2 зенітно-ракетних комплекси "Тор",
- реактивну систему залпового вогню "Град",
- радіолокаційні установки.
Всім зрозуміло, що географічне положення острова – специфічне, тому для того, щоб ми стверджували, що тримаємо над ним контроль, нам треба убезпечити свої підрозділи, в тому числі від ударів ворожого флоту і ворожої авіації,
– зазначила Гуменюк.
Тому, за її словами, операція на острові досі триває. Її проводитимуть, поки ЗСУ не встановлять повноцінний контроль над островом.
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Коротко про ситуацію на Зміїному
- Українські захисники 20 червня здійснили удар по Зміїному, завдавши росіянам чималих втрат. За даними розвідки, внаслідок атаки загинули багато ворожих військових.
- Наступного дня на Зміїний прилетіли ракети. Вони влучили у ворожий "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.
- Гуменюк розповіла, що ЗСУ завдали одразу декілька потужних ударів по Зміїному. За її словами, військова операція триває та потребує тиші.
- Вже 27 червня наші бійці здійснили ще 10 точних влучань по позиціях окупантів. ЗСУ знову вразили ворожий ЗРК "Панцир-С1".
- Через 3 дні в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські ракетні та артилерійські підрозділи знову атакували окупантів на острові. Росіяни зазнали шалених втрат серед особового складу та техніки, тому почали звідти втікати.
- Згодом це підтвердив і головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно потужну атаку по загарбниках на острові.
- У Росії традиційно не визнали своєї поразки й назвали втечу зі Зміїного "жестом доброї волі". Однак вже 1 липня окупанти скинули на острів фосфорні бомби.
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