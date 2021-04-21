В ОПУ пояснили, чому Зеленський запропонував Путіну зустріч на Донбасі

Українська держава не може чекати, поки Росія погодиться на переговори в нормандському форматі. Водночас влада робить усе можливе, щоб припинити війну на Донбасі та викликати країну-агресора на діалог.
Джерело:Obozrevatel
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що поки Володимир Путін уникає переговорів у нормандському форматі, Україна має робити все можливе, щоб припинити війну. Як він зазначив, якщо Росія матиме сміливість, то така зустріч стане кроком до миру.
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Чому Зеленський запропонував зустріч Путіну
За словами Подоляка, припинення війни на Донбасі може відбутися після відповідних рішень Путіна. Однак для того, щоб вони з'явились, потрібно провести змістовні переговори з російським президентом.
Поки пан Путін із різних мотивів уникає продуктивних переговорних контактів у нормандському форматі, до чого його закликає увесь цивілізований світ, Україна не може чекати, поки ці заклики спрацюють,
– заявив радник голови ОПУ.
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Подоляк також зауважив, що оскільки на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" з'явилась пропозиція зустрітись на лінії розмежування, президент запропонував зустрітися й Путіну на Донбасі, де триває війна.
Що цьому передувало
- Володимир Зеленський 20 квітня звернувся російською мовою до Володимира Путіна. Президент запропонував очільнику Кремля зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- Український президент також зазначив, що попри спільне минуле, Україна та Росія по-різному бачать майбутнє.
- Варто зауважити, що впродовж останніх декількох тижнів Кремль активно стягує свої війська до українських кордонів. За даними української розвідки, Росія може готуватися до розгортання конфлікту на Донбасі.