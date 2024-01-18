Роками продає Путіну важіль впливу на ЄС: чому Орбан може піти на компроміс з Європою

Угорщина не отримає близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС, допоки Будапешт не виконає усі необхідні вимоги. Про це 17 січня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті.

Такі фінансові обмеження для Угорщини є дієвими, про що в розмові з 24 Каналом наголосив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун. Він припустив, що відповідні результати можна буде побачити вже 1 лютого під час голосування за виділення допомоги Україні.

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Політика ЄС та роль Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде відверту антиукраїнську політику. Це підтверджує і його блокування фінансової допомоги для нашої країни.

Утім, ЄС має свої важелі впливу на угорського політика. На думку Максима Джигуна, переломним моментом для Орбана могла бути розмова з представниками топових країн, зокрема Шольцом чи Макроном.

"Він дохідливо був ознайомлений про те, на які ще кроки здатні країни ЄС, аби трошки присмирити його і змусити повернутися до євроцентричних поглядів", – зазначив політолог.

Політика Орбана проти України не випадкова. Неодноразово його називали безпосереднім другом Путіна.

"Орбан – людина, яка роками живе на корумпованих газових потоках із Росії. Це людина, яка за російські гроші будує атомні електростанції у себе, продає важіль впливу на ЄС Путіну протягом багатьох років, в тому числі і в контексті України. І це той момент, який дуже набрид представникам ЄС", – додав Максим Джигун.

У ЄС зазначили, що 20 мільярдів євро залишаються замороженими для Будапешта, оскільки Єврокомісію непокоїть політика всередині Угорщини. Зокрема, щодо прав ЛГБТІК, академічної свободи та права на притулок.

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