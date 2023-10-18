Орбан під час зустрічі з Путіним назвав війну проти України "воєнною операцією"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським президентом Влідіміром Путіним. Під час зустрічі угорський політик назвав війну в Україні "воєнною операцією".

Орбана процитували пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Зазначимо, що угорський прем’єр зустрівся з Путіним 17 жовтня у Пекіні.

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Орбан назвав війну Росії проти України "воєнною операцією"

Так, росЗМІ поширили фрагмент розмови, під час якої Орбан назвав війну країни-агресорки проти України "воєнною операцією". На відео чути фразу katona műveletek, що в перекладі означає "воєнна операція".

На це вже відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош:

Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це війна. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!

– наголосив він.

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