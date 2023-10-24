Орбан порівняв політику ЄС з радянськими репресіями: на кого розрахована заява

Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що методи, якими Брюссель спілкується з Будапештом, нагадують йому часи радянського правління. Такі заяви звучать на тлі фінансування різноманітних програм в Угорщині з боку Європейського Союзу.

Орбан створив свою модель правління, поєднавши елементи комунізму й фашизму. Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, додавши, що угорська опозиція розуміє неправильність дій прем'єра.

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На кого розраховані такі заяви

На Закарпатті у Віктора Орбана є велика підтримка зі сторони угорської меншини. Також є багато куплених людей на різних рівнях, які його підтримують і ще немало самих угорців, які готові за нього голосувати.

На усіх цих людей і розраховані такі невіглаські заяви,

– наголосив Тібор Томпа.

Він навів слова професора Оксфордського університету, який назвав поведінку Орбана щодо України, – нелояльною та безсоромною. Зокрема, мовилось про зустріч з Владіміром Путіним у Китаї, коли Орбан потис руку диктаторові.

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Томпа нагадав, як угорська опозиція облила червоною фарбою паркан біля офісу Орбана. Так вони відреагували на його зустріч з Путіним. Він додав, що у Києві для угорського президента вже немає місця, якби він раптом захотів відвідати українську столицю.

Як представник угорської меншини я всіляко засуджую політику Орбана та ніколи з нею не погоджуся. У нього не те, що не можна сформувати чи виправити моральний компас, він у нього взагалі відсутній,

– підкреслив Тібор Томпа.

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