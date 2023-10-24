Орбан порівняв політику ЄС з радянськими репресіями: на кого розрахована заява
Нещодавно угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що методи, якими Брюссель спілкується з Будапештом, нагадують йому часи радянського правління. Такі заяви звучать на тлі фінансування різноманітних програм в Угорщині з боку Європейського Союзу.
Орбан створив свою модель правління, поєднавши елементи комунізму й фашизму. Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, додавши, що угорська опозиція розуміє неправильність дій прем'єра.
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На кого розраховані такі заяви
На Закарпатті у Віктора Орбана є велика підтримка зі сторони угорської меншини. Також є багато куплених людей на різних рівнях, які його підтримують і ще немало самих угорців, які готові за нього голосувати.
На усіх цих людей і розраховані такі невіглаські заяви,
– наголосив Тібор Томпа.
Він навів слова професора Оксфордського університету, який назвав поведінку Орбана щодо України, – нелояльною та безсоромною. Зокрема, мовилось про зустріч з Владіміром Путіним у Китаї, коли Орбан потис руку диктаторові.
Голова угорської громади Києва та Київської області пояснив останні заяви Орбана: дивіться відео
Томпа нагадав, як угорська опозиція облила червоною фарбою паркан біля офісу Орбана. Так вони відреагували на його зустріч з Путіним. Він додав, що у Києві для угорського президента вже немає місця, якби він раптом захотів відвідати українську столицю.
Як представник угорської меншини я всіляко засуджую політику Орбана та ніколи з нею не погоджуся. У нього не те, що не можна сформувати чи виправити моральний компас, він у нього взагалі відсутній,
– підкреслив Тібор Томпа.
Останні заяви Орбана
- Під час зустрічі з Путіним у Пекіні він назвав війну в Україні "воєнною операцією". Російські ЗМІ одразу поширили фрагмент цієї розмови. Виправити політика поспішили угорські депутати. Так, Мартон Томпош написав, що в Україні триває справжня війна, в якій також борються угорці із Закарпаття.
- Згодом Орбан заявив, що тези про те, що Україна бореться за свободу, захищає Європу та світ від Росії – є неправдивими. Він додав, що свою безпеку Угорщина гарантує разом із НАТО, а Україні вони просто допомагають, бо "люди в біді". Проте це не є в інтересах самої Угорщини.
- У жовтні угорський прем'єр зустрівся з Путіним. Він став першим лідером країни-члена ЄС і НАТО, який погодився на таку зустріч після 24 лютого 2022 року. Під час розмови з Путіним Орбан заяви про розширення співпраці та цинічно додав, що його країна ніколи не хотіла протистояти Росії.