Допомоги не буде: Орбан знову осоромився черговою заявою про Україну та "утиски" угорців
Джерело:The Guardian
Прем'єр-міністр Угорщини вкотре зробив скандальну заяву щодо України. Цього разу він говорив про утиски угорців на території нашої держави.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати Україну, поки не відновлять права етнічних угорців. До слова, раніше Орбан висловлювався про "повільний" контрнаступ та просував відверто російські наративи.
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Будапешт відмовляється підтримувати Київ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в парламенті, заявив, що Будапешт не підтримуватиме Україну на міжнародній арені, допоки "Україна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території".
Угорщина вже не вперше звинувачує Україну в утисках прав приблизно 150 тисяч етнічних угорців на Закарпатті. Причина полягає в ухваленні закону, який обмежує шкільне навчання мовами меншин.
Угорщина є членом Євросоюзу та НАТО, що дає їй право вето на вступ України. При цьому Орбан займає позицію, відмінну від лінії інших західних країн.
Інші заяви Орбана щодо України
- Нещодавно в одному з інтерв'ю Віктор Орбан заявив, що "не бачить" невдач Росії в Україні. Орбан каже, що протягом повномасштабної війни Україна "не досягла ніяких успіхів". Ба більше, він просить ЄС не надавати нашій державі фінансування.
- Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти "угоду" з президентом Росії Владіміром Путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО. На думку Орбана, Україна нібито приречена програти через те, що російські військові переважають українських за чисельністю.
- Орбан вважає, що Україна не переможе у війні з Росією. Також він заявив, що Путін – не воєнний злочинець. У новому інтерв'ю німецькому виданню Віктор Орбан заявив, що потрібно припинити постачання озброєння до України. Він вважає, що потрібно "миритися" з Росією і залишити все так, як є.