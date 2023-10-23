Назвав Брюссель пародією Москви: Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою резонансною заявою. Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з більш ніж 40 роками радянської окупації під СРСР після Другої світової війни.

Орбан зробив скандальну заяву під час виступу у місті Веспрем у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року. Глава угорського уряду звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають.

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Орбан звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності

На переконання Орбана, Брюссель нібито застосовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління.

"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється", – сказав Орбан.

Прем'єр Угорщини назвав Брюссель сучасною пародією Москви.

На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія,

– додав він.

Росія придушила революцію в Угорщині

23 жовтня в Угорщині відзначають роковини повстання 1956 року проти радянських репресій, яке почалося в столиці Будапешті і поширилося по всій країні.

Угорці вели активну боротьбу проти радянської окупації, але після кількох тижнів революцію було придушено радянськими силами.

Репресії та придушення революції з боку СРСР призвели до загибелі 3000 мирних жителів, а також знищення значної частини Будапешта.

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