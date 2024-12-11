Між Трампом і Путіним: яку унікальну функцію може виконувати Орбан

Віктор Орбан не приховував тісних відносин з Дональдом Трампом ще до оголошення результатів президентських виборів у США. Тому зараз він продовжив їх, зустрівшись з Трампом у Флориді.

Також Орбан провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, з яким має довірливі відносини. Політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що угорський прем'єр в цьому сенсі є винятковим європейським політиком.

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Може бути посередником

Для Віктора Орбана перемога на виборах США представника демократичної партії могла б означати проблеми з фінансуванням Угорщини, а також посилення тиску через корупційні проблеми в країні.

Однак перемога давнього друга Орбана – Трампа, на думку Джигуна, дає сподівання угорському прем'єру на то, що він зможе монетизувати гарні стосунки з новим президентом США та здобути певний політичний вплив.

Трамп і Орбан, імовірно, спілкувались про двосторонні відносини і, безперечно, про російсько-українську війну. За даними західних медіа, Трамп неодноразово телефонував Орбану, щоб дізнатися про його думку щодо мирних планів, які зараз формуються у Вашингтоні, і про те, як їх можна перетворити в реальність,

– наголосив політолог.

Орбан сьогодні надає унікальну торгівельну пропозицію – він є винятковим європейським політиком, який має довірливі відносини з Владіміром Путіним. А також, за його словами, спілкується з адміністрацією Трампа, яка формується. Тому не можна виключати, що Орбан є "кур'єром", що передає послання з Росії до США.

Зверніть увагу! На зустрічі Трампа та Орбана у Флориді також був присутній Ілон Маск. Бізнесмен відреагував на допис угорського прем'єра про зустріч в США словами – "майбутнє почалося".

Нещодавно Трамп в інтерв'ю на питання, чи спілкувався він з Путіним, не відповів однозначно. Тому розмова між ними могла бути. Проте це формує дуже неприємний шлейф для Трампа з початку його другого президенства.

Небажання відповідати чесно журналістам створює Трампу складність в прямій комунікації з росіянами. А Орбан може тут виконувати унікальну функцію – доставляти думки росіян в США і чути на них відповідь американців, зокрема, щодо війни в Україні. Тому Орбан може бути посередником у відносинах – не з Україною, безперечно, а між Москвою та Вашингтоном,

– наголосив Максим Джигун.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський різко відреагував на телефонну розмову Орбана з Путіним, закликавши прем'єр-міністра Угорщини "не грати на власний імідж шляхом єдності", а дбати про спільний успіх. Також він зазначив, що спілкування про війну Росії проти України не може відбуватися без Києва.

У відповідь Орбан заявив, що нібито Зеленському було запропоновано "різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими", а він начебто "відмовився".