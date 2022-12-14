Росія має компромат на Орбана: чому ЄС піддався шантажу Угорщини

З початку війни Росії проти України майже вся Європа згуртувалась для того, щоб допомагати українцям. Однак серед європейських країн є й ті, що рухаються у фарватері Кремля. Перш за все це Угорщина.

Будапешт нещодавно заблокував надання Україні у 2023 році 18 мільярдів євро фінансової допомоги. Згодом Угорщина відмовилась від свого вето в обмін, зокрема, на отримання доступу до мільярдів євро із бюджету Євросоюзу. Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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За його словами, зараз європейські лідери визнають, що потрібно реформувати Європейський Союз у такий спосіб, щоб його рішення приймалися більшістю голосів, а не консенсусом.

"Зараз будь-яка країна ЄС може зробити інші своїми заручниками. Віктор Орбан (прем'єр-міністр Угорщини – 24 канал) цим активно користується", – вважає він.

Зв'язок з мафією

Політолог підкреслив, що журналісти проводили розслідування щодо зв'язків Орбана з російською мафією. Виявилось, ще до того, як став прем'єром, Орбан був у тісному контакті з головним "хрещеним батьком" російської мафії – Могилевичем, який тоді мешкав в Угорщині.

"Орбан абсолютно залежний від Росії, але з іншого боку і від допомоги ЄС. Тому він намагається шалено лавірувати між цими двома силами. Думаю, що у Кремля дуже багато компромату на нього", – зазначив Ейдман.

Мусять терпіти Орбана

Він наголосив, що попри перепони, які чинить Угорщина чи інші країни, які лояльно ставляться до Кремля, Європа продовжить допомагати Україні у будь-який спосіб.

Європейці – обережні люди, схильні до різних "гешефтів", але їх категорично не влаштовувало б з гуманістичних та з практичних міркувань перемога Росії у війні проти України. Це б означало допустити нового Гітлера до кордонів ЄС. Тому вони будуть робити все, щоб Україна вистояла,

– розповів політолог.

На його думку, саме тому ЄС мусить терпіти шантаж Орбана.

"Для того, щоб його "послати", треба реформувати Європейський Союз – цього бюрократичного монстра. Це дуже велика проблема", – наголосив він.

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Провідні країни дотиснуть

Він вважає, що саме завдяки саботажу Угорщини досі не затверджено дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Орбан буде саботувати будь-які рішення щодо розширення санкцій проти Росії. Крім того, проросійськи сили існують у багатьох країнах Європи, не тільки в Угорщині,

– зауважив Ігор Ейдман.

Він зазначив, що є правильні європейські країни – країни Балтії, Польща, Чехія, Словенія. Але є й ті, які мають складні та суперечливі стосунки з Кремлем.

"Наприклад, Кіпр. Там мешкає велика кількість росіян, серед них є і нормальні, але туди переїхали й представники російської мафії, які ведуть там інтриги", – сказав він.

За його словами, Кіпр в цьому сенсі не поодинокий – на багато інших європейських країн Кремль має вплив. Вони до останнього будуть саботувати санкції проти Росії, але все одно провідні країни, перш за все – Німеччина та Франція, – дотиснуть.

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