Ніхто не є вищим за закон, – Шольц відреагував на рішення про ордер для Путіна
Джерело:The Guardian
Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав таке рішення.
Про це він заявив журналістам на пресконференції у Токіо. Шольц зустрічався з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
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Шольц підтримує рішення МКС
Канцлер Німеччини зазначив, що видача Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна свідчить про те, що "ніхто не стоїть над законом".
Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт полягає в тому, що ніхто не стоїть над законом, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз,
– заявив Шольц.
Варто зауважити, що тепер російському диктатору небезпечно відвідувати 123 країни. Найближчий виїзд Путіна у "зону ризику" запланований у серпні 2023 року – на саміт до ПАР.
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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко
- Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Офіс Генерального прокурора України передав МКС понад 40 томів матеріалів, зокрема і про депортацію понад 16 тисяч дітей з Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Однак зазначається, що ця цифра може бути набагато більшою.
- У Росії вже відреагували на ордер Міжнародного кримінального суду. Два слова змогла сказати Марія Захарова – речниця МЗС Росії. Вона назвала рішення "нікчемним", а ордер – "рецептом на арешт".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей ордер – це історичний момент, з якого починається історична відповідальність.
- Своєю чергою президент США Джо Байден підкреслив, що ордер на арешт Путіна є "дуже сильним аргументом".