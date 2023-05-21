Росія висунула обвинувачення прокурору суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Путіна

Кремль досі намагається помститися за ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду.

Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Ордер на арешт Путіна видали ще в березні.

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Росія висунула обвинувачення прокурору та судді МКС

Слідчий комітет Росії висунув звинувачення прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану і судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айтале:

Окупанти кваліфікували дії прокурора як "притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності".

Водночас суддю звинуватили в "завідомо незаконному взятті під варту, а також приготуванні до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що рішення МКС щодо арешту Путіна не має значення, а прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков казав, що Москва не визнає юрисдикцію суду.

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МКС видав ордер на арешт Путіна: коротко

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт кремлівського диктатора Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової. Причиною є причетність до незаконного переміщення і депортації дітей з України до Росії під час війни.

За рішенням МКС, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут та визнали юрисдикцію МКС. Ордер на арешт російських президента та омбудсменки діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Тобто за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Політолог Ігор Рейтерович також вважає, що існує ймовірність притягнення російського диктатора до відповідальності. Це може відбутися за 2 сценаріями: