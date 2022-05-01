Організація таких коридорів – один з елементів перегорів, – президент про евакуацію з Маріуполя

Нині, 1 травня, із зводу "Азовсталь" вдалося вивести цивільних людей. Українська влада щосили намагалась організувати такий коридор і нарешті операція з евакуації відбулася.

Таким чином з районів бойових дій вдалося евакуювати понад 350 тисяч людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що такі гуманітарні коридори є одним з елементів переговорів з Росією, повідомляє 24 канал.

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Влада і надалі намагатиметься продовжити евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.

Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Але як би складно не було, вдалося врятувати більше 350 тисяч людей з районів бойових дій,

– заявив президент.

Він пообіцяв й надалі робити все, щоб евакуювати українців з Азовсталі та з Маріуполя в цілому.

Що відомо про евакуацію цивільних з "Азовсталі":

У сховищах "Азовсталі" в Маріуполі більше ніж 50 днів перебувають майже 1 500 людей. Полк "Азов" досі контролює територію заводу, тож багато маріупольців перейшли туди, адже лише так можна захиститися від масових звірств росіян і примусової та депортації на тимчасово окуповані території або у віддалені регіони Росії.

Росія безперестанку бомбардувала "Азовсталь" попри те, що там перебували цивільні, більшість з яких – жінки, діти та літні люди. Окупанти заявили, що припинять бомбардувати завод лише в тому випадку, якщо українські бійці здадуться в полон. Декілька днів тому окупанти скинули бомбу на військових госпіталь. Там перебували поранені. Азовці почали витягувати людей з-під завалів.

Росіяни довго не погоджувались на гуманітарний коридор з "Азовсталі", поки люди страждали без ліків, їжі та води. На щастя, евакуацію вдалося здійснити завдяки сприянню президента Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша, Червоного Хреста та української розвідки.

Врятованих людей везуть у Запоріжжя. 2 травня має прибути перша група зі 100 людей.

Спецоперацію назвали "Евакуація Азовсталь" й насправді вона триває вже третій день. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук пояснила, що з міркувань безпеки інформацію про евакуацію раніше не розголошували.

Очільник ОП Андрій Єрмак зауважив, що це лише перший етап евакуації. Українська влада продовжить забирати з Маріуполя українців, зокрема й наших військових.

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