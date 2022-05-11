В Оріхові на Запоріжжі через ворожий обстріл є загиблі та поранені
11 травня 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:Національна поліція України
Національна поліція на Запоріжжі фіксує факти обстрілів, які продовжують здійснювати російські війська.
Згідно з інформацією, 10 травня 2022 року впродовж цілої доби окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхів, що у Запорізькій області.
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Як наслідок. через російські обстріли є загиблі та травмовані.
Всі матеріали за фактом збройного нападу передані до Управляння Служби безпеки України в Запорізькій області. Це необхідно для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.
Яка ситуація у Запорізькій області
- На Запоріжжі російські окупанти продовжують "затягувати" у школи українських дітей. Вони планують навчати їх до 7 червня. Здебільшого такі дії відбуваються у Мелітополі, який тимчасово окупували росіяни, а також у довколишніх селах. Там їм вдалося знайти колаборантів, які допомагають усе організувати.
- Російські війська намагаються просунутися вперед на Запорізькому напрямку. Але там українські військові не лише стримують окупантів, але й самі просуваються вперед.
- Окупанти продовжують випускати ракети по Україні. На щастя, біля Запоріжжя силам ППО вдалося знищити одну із них. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом.
- Через складну воєнну ситуацію та активні бойові дії поблизу Гуляйполя, мер міста Сергій Ярмак закликав містян евакуюватися до більш безпечних населених пунктів, які перебувають під контролем України.
- Кілька днів тому українські захисники на Запоріжжі знову зустріли один з підрозділів морської піхоти Росії, який був спочатку в Київській області. Наші ЗСУ вчергове розгробили російських військових та змусили їх відступити.
- Російські окупанти вирішили хоч якось "відсвяткували" 9 травня в окупованих частинах Запорізької області. На деяких будинках навіть були снайпери, які контролювали ситуацію.
- Російські окупанти знову вкидають дезінформацію. Вони переконують, що в Запоріжжі заборонили евакуацію цивільного населення. Це – брехня.
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