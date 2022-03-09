Ось так Росія ставиться до жителів Донецької області, – Зеленський про обстріли Маріуполя
У Москві прекрасно знають, що Маріуполь – також Донецька область. Натомість Росія обстрілює це місто та вбиває там невинних людей. Водночас у Кремлі лунають заяви, що вони захищають передусім жителів Донбасу.
З огляду на вищезазначене Володимир Зеленський зробив закид у бік Росії – мовляв, вони говорять одне, проте їхні дії говорять про інакше. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.
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"І хто ви після цього"
Український лідер нагадав, що Росія не раз заявляла про жителів Донецької області – ставила безліч вимог і виголошувала нескінчену кількість звинувачень.
"І ми бачимо зараз, як у Росії насправді ставляться до жителів Донецької області. До простих людей, які живуть у будинках Маріуполя. Працюють просто на підприємствах, лікуються в лікарнях і народжують дітей – уявіть собі, такі ж люди, як ви – у пологових будинках Маріуполя", – підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна ніколи не робила та не зробила б нічого подібного. Ніколи б з її боку не було такого військового злочину з жодним містом Донецької, Луганської або будь-якої іншої області. З жодним містом на землі.
"Тому що ми – люди. А ви?"
– підсумував Зеленський.
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Окупанти 9 березня обстріляли пологовий у Маріуполі: що відомо
- Рашистська орда безжально скинула бомбу на дитячу лікарню, де розташовувався пологовий корпус.
- Від удару увесь корпус зруйновано. Під завалами перебуваються жінки та медперсонал.
- Наразі відомо про 17 постраждалих. Чи є під завалами жертви – інформації немає.
- Пошукові роботи тривають.
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