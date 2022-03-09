Ось так Росія ставиться до жителів Донецької області, – Зеленський про обстріли Маріуполя

У Москві прекрасно знають, що Маріуполь – також Донецька область. Натомість Росія обстрілює це місто та вбиває там невинних людей. Водночас у Кремлі лунають заяви, що вони захищають передусім жителів Донбасу.

З огляду на вищезазначене Володимир Зеленський зробив закид у бік Росії – мовляв, вони говорять одне, проте їхні дії говорять про інакше. Про це український президент заявив під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

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"І хто ви після цього"

Український лідер нагадав, що Росія не раз заявляла про жителів Донецької області – ставила безліч вимог і виголошувала нескінчену кількість звинувачень.

"І ми бачимо зараз, як у Росії насправді ставляться до жителів Донецької області. До простих людей, які живуть у будинках Маріуполя. Працюють просто на підприємствах, лікуються в лікарнях і народжують дітей – уявіть собі, такі ж люди, як ви – у пологових будинках Маріуполя", – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна ніколи не робила та не зробила б нічого подібного. Ніколи б з її боку не було такого військового злочину з жодним містом Донецької, Луганської або будь-якої іншої області. З жодним містом на землі.

"Тому що ми – люди. А ви?"

– підсумував Зеленський.

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Вечірнє звернення Зеленського від 9 березня: дивіться повне відео

Окупанти 9 березня обстріляли пологовий у Маріуполі: що відомо

Рашистська орда безжально скинула бомбу на дитячу лікарню, де розташовувався пологовий корпус.

Від удару увесь корпус зруйновано. Під завалами перебуваються жінки та медперсонал.

Наразі відомо про 17 постраждалих. Чи є під завалами жертви – інформації немає.

Пошукові роботи тривають.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!

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