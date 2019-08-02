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      "Ощадбанк" очолив його теперішній голова Пишний: що про нього відомо

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      Голова "Ощадбанку" Андрій Пишний
      Голова "Ощадбанку" Андрій Пишний / Zaxid.net

      Наглядова рада державного "Ощадбанку" продовжила повноваження голови банку Андрія Пишного ще на 5 років. Таке рішення рада схвалила за результатами незалежної оцінки професійної придатності Пишного та його відповідності кваліфікаційним вимогам.

      В "Ощадбанку" пояснили, що наглядова рада вирішила провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу "Педерсен і партнерс" згідно з міжнародною практикою. І зараз проходить наступний етап оцінки за участю членів правління та ключових керівників банку.

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      Закон не передбачає проведення конкурсу за наявності чинних контрактів з менеджментом банку.

      Що відомо про Андрія Пишного?

      Пишний є головою правління "Ощадбанку" з березня 2014 року.

      На роботу в цю установу Пишний прийшов у 2000 році. Займав керівні посади в юридичному управлінні, департаменті правового забезпечення.

      З 2003 по 2007 рік обіймав посаду першого заступника голови правління "Ощадбанку". З 2004 року по 2005 рік виконував обов’язки голови правління "Ощадбанку".

      З 2006 по 2009 рік – член наглядових рад ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ВАТ "Державний ощадний банк України".

      У 2007 році три місяці був першим заступником голови правління ВАТ "Укрексімбанк".

      Протягом 2007-2009 років – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

      Пишний також був нардепом 7-го скликання від фракції "Батьківщина", першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту.

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      Теги: Новини України Ощадбанк Банки
      Джерело: 24 канал
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