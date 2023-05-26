Стали менше застосовувати авіацію, – боєць ЗСУ про дії ворога навколо Бахмута

На Бахмутському напрямку ситуація, як і раніше, критична. Українські оборонці продовжують стояти на позиціях, в місті зараз тривають надзвичайно жорстокі бойові дії.

Про це 24 Каналу повідомив командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Попри величезні втрати, окупанти не відмовилися від повного захоплення міста і продовжують атакувати.

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На Бахмутському напрямку противник залучає увесь наявний ударно-штурмовий потенціал разом із живою силою. Бої ведуться від використання локальних вогневих засобів до авіації.

За повідомленнями бійця, що ворог дещо менше зараз використовує авіацію на цьому напрямку, це пов'язано з ефективною роботою української протиповітряної оборони.

За останні два тижні в української оборони були значні здобутки щодо відсування противника від основних шляхів сполучення на підступах до міста. На деяких відтинках вдалося просунутися до 2 кілометрів й зайняти більш вигідні позиції й панівні висоти.

Таку кількість особового складу, яку ворог дає просто під знищення, я думаю, що на іншому напрямку достатньо складно було б побачити. Та й в цілому в 2023 році будь-де,

– прокоментував Федоренко.

Чергові фейки від Пригожина

Нагадаємо, вчергове вагнерівці заявили, що до 1 червня таки вийдуть з міста Бахмута і передадуть його регулярним частинам міноборони та іншим терористичним підрозділам.

Федоренко переконаний, що ці повідомлення є радше дезінформацією. Якби противнику вистачало ресурсів та живої сили для того, щоб досягти успіху комбінованими силами, то певно, ворог би цього успіху досягнув. Однак під час застосування всього наявного ударно-штурмового потенціалу, росіяни суттєвого успіху не мають.

Відповідно, якщо один з підрозділів вийде з міста, це навряд вплине на ситуацію, та й, імовірно, вагнерівці таки не покинуть Бахмут.

Ми фіксували такі випадки, коли, до прикладу, мобілізованими регулярної армії керують найманці ПВК "Вагнера", які мають вищий рівень підготовки саме в здійсненні ударно-штурмових дій,

– додав боєць.

Тому заявам Євгєнія Пригожина про снарядний голод, вихід з міста не варто довіряти.

Єдине, про що варто постійно пам'ятати – українські воїни здійснюють сучасний подвиг і це дається надзвичайно високою ціною. Тому дуже важливо, щоб цивільне населення не забувало про те, що в країні триває повномасштабна війна і всім, чим могли, підтримували сили оборони.

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