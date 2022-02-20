"Останнє зусилля зупинити війну": Макрон поговорив із Путіним
Джерело:Sky News
Еммануель Макрон 20 лютого провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики обговорили тему російської агресії проти України.
Перемовини президентів Франції та Росії тривали близько 1 години та 45 хвилин. У Парижі їх називали "останнім можливим і необхідним зусиллям, щоб уникнути великої війни в Україні".
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Після розмови із Путіним Еммануель Макрон одразу ж зателефонував Володимиру Зеленському.
Розмова Макрона та Зеленського
Глава української держави на своїй сторінці у соцмережах зазначив, що поінформував французького колегу про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли на Донбасі.
Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші,
– додав Володимир Зеленський.
Візит Макрона до України: коротко
- Еммануель Макрон відвідав українську столицю 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. З ним був і Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції.
- Політик провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським і пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки держави.
- За день до візиту в Україну Еммануель Макрон приїжджав у Москву, де зустрівся із Путіним.