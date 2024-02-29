Якщо Україна програє, воювати з Росією доведеться всьому НАТО, – очільник Пентагону

Глава Пентагону переконаний, що у разі програшу України в повномасштабній війні проти Росії світ відчує неминучі наслідки. За його словами, проти країни-агресорки доведеться воювати всьому Північноатлантичному альянсу.

Про це Ллойд Остін сказав 29 лютого на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США, інформує 24 Канал.

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Альянсу доведеться воювати з Росією

Першочергово слухання Комітету з питань збройних сил Палати представників США стосувалося інциденту з нещодавньою госпіталізацією Остіна. Однак конгресмени ставили кілька питань і про те, наскільки Україна потребує військової допомоги США.

За словами Остіна, схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, "де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів і нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

Як зазначив посадовець, якщо Путін досягне успіху, то він не зупиниться лише на Україні. Російський диктатор продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні.

А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу,

– зауважив очільник американського міністерства оборони.

Згодом він наголосив, що у разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.

Якщо ви балтійська країна, ви вкрай хвилюєтесь, чи не будете наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатен. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я дійсно вірю, що НАТО буде воювати з Росією,

– додав Остін.

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