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      Острівець комуністичної спадщини: що буде з перейменуванням Дніпропетровської області

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      Дніпропетровська область поки що не перейменована
      Дніпропетровська область поки що не перейменована / vlasno.info

      Народні депутати не змогли досягти одностайності в питанні перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Це заощадить кризовій українській економіці кілька мільйонів, але збереже "радянський острівець" посеред України.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський.

      Буде острівець комуністичної спадщини в самому центрі України. Для кризової економіки України відстрочка в перейменуванні заощадить мільйони гривень,
      – зауважив юрист.

      На думку Чудовського, питання перейменування Дніпропетровщини буде вноситися знову до порядку денного ВРУ, оскільки "річка Дніпро не пересохне, а тому підстави перейменування завжди будуть актуальні для Верховної Ради будь-яких скликань".

      Нагадаємо, 20 листопада ВР прийняла рішення про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. На порядку денному стояло також питання про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, але в ньому законодавці не дійшли одностайності. Відповідні зміни назв областей відбуваються в рамках закону про декомунізацію: у 2016 році Рада перейменувала обласні центри Дніпропетровськ та Кіровоград на Дніпро та Кропивницький відповідно.

      Що таке закон про декомунізацію?
      9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом Міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням".

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Декомунізація Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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