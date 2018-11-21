Острівець комуністичної спадщини: що буде з перейменуванням Дніпропетровської області

Народні депутати не змогли досягти одностайності в питанні перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Це заощадить кризовій українській економіці кілька мільйонів, але збереже "радянський острівець" посеред України.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський.

Буде острівець комуністичної спадщини в самому центрі України. Для кризової економіки України відстрочка в перейменуванні заощадить мільйони гривень,

– зауважив юрист.

На думку Чудовського, питання перейменування Дніпропетровщини буде вноситися знову до порядку денного ВРУ, оскільки "річка Дніпро не пересохне, а тому підстави перейменування завжди будуть актуальні для Верховної Ради будь-яких скликань".

Нагадаємо, 20 листопада ВР прийняла рішення про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. На порядку денному стояло також питання про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, але в ньому законодавці не дійшли одностайності. Відповідні зміни назв областей відбуваються в рамках закону про декомунізацію: у 2016 році Рада перейменувала обласні центри Дніпропетровськ та Кіровоград на Дніпро та Кропивницький відповідно.

Що таке закон про декомунізацію?

9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом Міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.



Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".



Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням".