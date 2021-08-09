Із перевіркою на Зміїний приїхав очільник розвідувального органу Міноборони Кирило Буданов. Нові прилади для контролю безпеки надали іноземні партнери України.

До теми Подальший силовий наступ Кремля на Україну: Путін хоче захопити Зміїний

Перевірка на Зміїному

Полковник Буданов перевірив готовність сил та засобів розвідки на острові Зміїний. Розідники відпрацювали комплекс практичних вправ:

заняття з підводного мінування;

перевірка переносних зенітно-ракетних комплексів;

стрільба зі стрілецької зброї.

Важливо, що на острові встановили обладнання контролю за надводними та підводними цілями, яке Україна отримала від іноземних партнерів.

Більшість українських та закордонних військових аналітиків припускають той факт, що росіяни можуть спробувати висадитися на цей острів.

Важливо! На думку ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, першого заступника Начальника Генерального Штабу ЗСУ Ігоря Кабаненка, дипломата Олександра Хари, згадка острова Зміїний у статті Путіна невипадкова. Ймовірно, що російські стратеги розглядають сценарії привласнення острову.

Острів Зміїний і заяви Путіна: коротко