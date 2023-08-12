Історична справедливість: на острові Зміїний встановили прикордонний знак
Джерело:Сергій Дейнеко
Глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 12 серпня повідомив, що на острові Зміїний встановили прикордонний знак нашої держави. Таким чином наші військові відновили історичну справедливість.
Цю операцію наші прикордонники проводили разом з представниками ГУР МО. Дейнеко нагадав, що попередній прикордонний знак знищили ще на початку повномасштабного вторгнення в нашу країну окупанти.
До теми Тільки дві причини: навіщо росіяни б'ють по пустому острову Зміїний
Прикордонники встановили знак на Зміїному
Дейнеко зауважив, що здійснили цю операцію з українською розвідкою військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. Він наголосив, що, окрім острова Зміїний, наші військові планують встановити прикордонний знак і в українському Криму, але вже після його деокупації Силами оборони.
Разом із Дмитром Усовим (заступник очільника ГУР МО – 24 Канал) та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе,
– сказав голова Держприкордонслужби.
Прикордонники разом з ГУР встановили знак на Зміїному / Відео з фейсбук-сторінки Сергія Дейнека
Наостанок він запевнив, що Україні неодмінно переможе росіян на полі бою та поверне всю нашу територію. Закінчив своє звернення Дейнеко традиційним українським національним гаслом – Слава Україні.
Що наразі відбувається на острові Зміїний
- Російські загарбники вночі 30 липня вчергове атакували острів Зміїний. Зокрема, туди вони скинули 2 авіабомби невстановленого зразка зі своїх літаків.
- До цього окупанти атакували Зміїний 13 липня. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що основною метою цієї атаки є не стільки терор, скільки "знаки уваги" пов'язані з зерновою угодою, з якої Росія потім цинічно вийшла.
- Крім того, у 500 день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Він разом з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком вшанував пам'ять полеглих героїв, які захищали острів.
- До того ж очільник ГУР МО Кирило Буданов доручив встановити український прапор на острові Зміїний. Він зазначив, що хоче, щоб "стяг дивився у бік Криму".