Оточення Лукашенка розбіжиться, як пацюки з корабля, – Вячорка про контрнаступ ЗСУ

Як тільки українські війська підуть у контрнаступ, а також коли буде відчуття, що російський диктатор Володимир Путін відступає чи програє війну, білоруська влада відреагує.

Оточення Лукашенка розбіжиться, як пацюки з корабля. Відразу й дуже швидко, а для нас це буде момент. Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

Важливо Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі

За його словами, для цього моменту готується мобілізаційний план перемоги, в який вже записалося понад 200 тисяч людей. Вони майже зі всіх регіонів, державних підприємств та силових структур.

Цей план повинен допомогти демократичним силам Білорусі взяти владу нашої країни,

– акцентував Франак Вячорка.

Він розповів, що зараз запуск цього плану має мало шансів, адже стоять російські війська й відбувається тотальний терор.

"Лукашенко і його оточення відчувають, що є Путін. Як тільки щось відбудеться – він допоможе. Проте коли Путін буде слабшим, коли ця слабкість буде відчутна в білоруському суспільстві, – відразу все розсиплеться, як картковий будинок", – додав Франак Вячорка.

Дивіться повне відео інтервʼю Франака Вячорки щодо Білорусі:

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