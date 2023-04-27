Грандіозне шоу, яке світ ще не бачив: що чекає на оточення Путіна
Земля захиталася не тільки під ногами російського диктатора Владіміра Путіна, але й його найближчого оточення. Тепер, щоб вижити, вони будуть гратися в гру "здай Путіна". Той, хто зробить це швидше, отримає свої індульгенції.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що швидше за все очільник Кремля не доживе до суду в Гаазі.
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Здаватимуть одне одного
Здати Путіна особливо важливо для особистого виживання, вважає Гудков. Першим, наприклад, погратися у цю гру може Євгєній Пригожин. Утім, є ще чимало людей, хто готовий буде здати самого очільника ПВК "Вагнер" – тут хто виявиться спритнішим.
Нас чекає грандіозне шоу, яке світ не знав ніколи. Вони будуть одне одного топити, щоб самим виплисти, і йти по головах. Ми станемо свідками того, як вони одне на одного перекладатимуть вину. Це буде таке онлайн-шоу, в історії людства якого ще не було,
– припустив яскравий сценарій політик.
Геннадій Гудков про політичні процеси в Росії: дивитись відео
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