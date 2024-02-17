Чи отримає Україна винищувачі Gripen: у Швеції назвали важливі умови

Міністр оборони Швеції висловився щодо передачі Україні літаків Gripen. Він відповів на питання, чи розглядає Швеція такий варіант та за яких умов.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон підтвердив, що його країна розглядає варіант передачі Україні літаків Gripen. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Які умови назвав міністр

Джонсон дав зрозуміти, що питання щодо передачі Україні літаків Gripen зокрема залежатиме від членства Швеції у НАТО.

Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення, але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО. Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами,

– сказав він.

Глава Міноборони Швеції пояснив, що компоненти системи Gripen виробляються у багатьох державах.

Також Джонсон нагадав, що його країна бере участь у Коаліції з виробництва винищувачів та думає про те, як робити найкращий внесок у цю справу. Однак Швеція має бути союзником НАТО для можливості ухвалювати рішення щодо літаків, і це питання також залежить від інших країн.

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