Чи отримає Україна винищувачі Gripen: у Швеції назвали важливі умови
Міністр оборони Швеції висловився щодо передачі Україні літаків Gripen. Він відповів на питання, чи розглядає Швеція такий варіант та за яких умов.
Міністр оборони Швеції Поль Джонсон підтвердив, що його країна розглядає варіант передачі Україні літаків Gripen. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Які умови назвав міністр
Джонсон дав зрозуміти, що питання щодо передачі Україні літаків Gripen зокрема залежатиме від членства Швеції у НАТО.
Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення, але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО. Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами,
– сказав він.
Глава Міноборони Швеції пояснив, що компоненти системи Gripen виробляються у багатьох державах.
Також Джонсон нагадав, що його країна бере участь у Коаліції з виробництва винищувачів та думає про те, як робити найкращий внесок у цю справу. Однак Швеція має бути союзником НАТО для можливості ухвалювати рішення щодо літаків, і це питання також залежить від інших країн.
Що кажуть експерти про Gripen
- Не так давно льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, що Україна може отримати ці винищувачі у 2024 році. За його словами, наші пілоти вже літали на Gripen.
- На думку цього експерта, винищувачі Gripen допоможуть Україні у короткостроковій перспективі. Ці літаки трохи нижчі за класом, ніж F-16. Однак вони здатні виконувати практично весь спектр завдань.
- Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав Gripen компактними, раціональними та недорогими в експлуатації винищувачами, які мають один двигун. Ці літаки трохи менші за F-16.
- Нагадаємо, що експерт з авіації Богдан Долінце казав, що ці винищувачі можуть стати цікавим рішенням для України. Адже Gripen адаптовані для експлуатації в складних технічних умовах, що дозволяє їх використовувати зі слабко підготовлених аеродромів з обмеженою кількістю інфраструктури.