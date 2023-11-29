Отруєння дружини Буданова: у ГУР розповіли поточні деталі розслідування

Українська розвідка розслідує отруєння дружини Кирила Буданова та своїх співробітників. У ГУР пояснили, що триває внутрішнє розслідування.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що розслідує справу підрозділ власної безпеки ГУР. Про отруєння Маріанни Буданової та декількох співробітників ГУР стало відомо 28 листопада.

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Що відомо про розслідування отруєння Буданової та розвідників

Андрій Юсов розповів, що за фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочали й триває внутрішнє розслідування. Його проводить підрозділ власної безпеки ГУР. Адже це передбачено:

статтею 47;

частиною 3 та 4 статті 24 закону про розвідку;

статтею 5 закону по контррозвідувальну діяльність;

статтею 5 та 6 про оперативно-розшукову діяльність.

Представник розвідників пояснив, що розслідуванням наразі займається підрозділ власної безпеки ГУР насамперед тому, що наразі мовиться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

Андрій Юсов запевнив, що після вивчення всіх обставин подій ухвалять рішення про:

залучення інших правоохоронних органів;

передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Отруєння Маріанни Буданової та розвідників: коротко