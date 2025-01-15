В ОВА розповіли, які об'єкти були ціллю росіян на Івано-Франківщині

Вранці 15 січня російські війська атакували ракетами Україну. Під прицілом ворожих сил опинилася Івано-Франківщина.

Так, на Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ОВА.

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Ціль ворога на Івано-Франківщині

Зранку 15 січня під атакою окупаційних військ опинилася Івано-Франківщина. Відомо, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук вказала, що було ціллю росіян під час атаки.

На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що обійшлось без постраждалих. Відомо, що наразі на місці події працюють відповідні служби.

"Ситуація – під контролем", – додала Онищук.

Вона подякувала нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Зазначимо, що російські війська запускали вдосвіта різні типи ракет по Україні. Де пролунали вибухи і які наслідки, читайте в матеріалі 24 Каналу. Зазначимо, що окупанти також і вночі тероризували жителів України, запускаючи "Шахеди".