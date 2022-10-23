"Саша, тікай бистрєє": оприлюднили нове відео падіння військового літака в Єйську
Ввечері 17 жовтня військовий літак Су-34 врізався у багатоповерхівку у Єйську. У мережі з'явилося ще одне відео, на якому можна чітко розгледіти момент влучання.
Його на камеру відеореєстратора зняли очевидці, які саме проїжджали повз багатоповерхівку. У ролику, який 24 канал виявив в одному з телеграм-каналів, чітко видно як момент, коли повітряне судно Су-34 спалахнуло, так і катапультованого пілота.
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Літак спалахнув миттєво
Власники відеореєстратора спокійно собі їхали ввечері, не підозрюючи, очевидцями чого вони стануть. На відео видно, як вони без поспіху пересуваються дорогою, як в якийсь момент у поле зору потрапляє військовий Су-34. Ще мить – він займається, а ще через секунду – влітає на всій швидкості у багатоповерхівку.
На цьому відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити не лише потужний вибух, а й пілота літака. Того, хто не відвів повітряне судно від житлового масиву, а буквально прирік на загибель десяток людей.
Момент влучання військового літака Су-34 у багатоповерхівку у Єйську: дивіться відео
Особливої уваги заслуговує жінка, котра їхала поруч з водієм. Коли літак влетів у будинок, вона почала голосити: "Саша, тікай бистрєє. Люді-люді, нє сбєй нікаго". Ці двоє теж вчинили як справжні росіяни: втекли якомога швидше, щоб ще їх не наздогнало лихо.
Що відомо про влучання літака у багатоповерхівку
- Повітряне судно влетіло у багатоповерховий будинок пізно ввечері 17 жовтня. Відомо, що сам літак був повністю заправлений і ніс на своєму борту боєкомплект. Тож не виключено, що цим повітряним судном мали атакувати Україну.
- Невдовзі у Росії почали придумувати ледь не на ходу версії. Мовляв, це був тренувально-навчальний політ. Ну і сталося загоряння двигуна, подумаєш. Пілот же не постраждав.
- Зауважимо, що літак упав за якихось 150 метрів від школи. У ній на той момент перебували 600 дітей. Відомо, що троє з них – віком від 8 до 10 років – постраждали. Одну дитину госпіталізували, вона була у важкому стані.
- Як ми вже говорили, пілотам літака вдалося вижити. "Герої" успішно катапультувалися. В мережі навіть з'явилося відео, на якому можна побачити, як станом їхнього здоров'я стурбовані місцеві мешканці.
- Наступного ж дня стало відомо, що внаслідок влучання літака загинуло 15 людей. Таким чином пілоти власноруч убили громадян своєї ж недолугої країни.
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