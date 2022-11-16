Естонія скликає термінову урядову нараду через падіння ракет у Польщі
16 листопада 2022 , 11:12Читать новость на русском
Джерело:Кая Каллас
Естонський уряд планує зібратися на термінове засідання. Це пов’язано з падінням російських ракет на території Польщі.
Термінове засідання заплановане на сьогодні, 16 листопада. Про це повідомила прем’єрка Кая Каллас.
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Естонія скликає термінову урядову нараду
Сьогодні я скликаю термінове урядове засідання для обговорення тривожного інциденту у Польщі. Ми тримаємо зв’язок з Польщею та союзниками,
– заявила Каллас.
Прем’єрка також висловила співчуття у зв’язку із загибеллю людей. Каллас наголосила, що Естонія повністю солідарна з Польщею.Зауважимо! 18 жовтня парламент Естонії засудив спробу Росії анексувати окуповані українські території. Країна оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму.
Що відомо про падіння ракет у Польщі
- Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада. Вони влучили у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.
- Внаслідок цього російського посла терміново викликали до МЗС Польщі.
- Падіння ракет прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни не думають зупинятися на Україні. Таким чином, вони вирішили атакувати Польщу.
- У США озвучили про початок розслідування падіння ракет у Польщі. На цьому наголосили як у Білому домі, так і у Держдепі. Вашингтон прагне з'ясувати, чи було це випадковістю, чи Росія спланувала атаку по країні-члену НАТО навмисно.
- Джо Байден заявив, що снаряди навряд чи запустили з території Росії. Він зауважив, що доказом цього є траєкторія польоту ракет.
- Сам президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що не має доказів того, "хто запустив ракету".
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