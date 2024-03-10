"Висловлює прихильність змученому народу": у Ватикані пояснили слова Папи про "білий прапор"

Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". У Ватикані заявили, що він закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Голова католицької церкви наголосив на важливості діалогу, який повинен відбуватися за підтримки міжнародних сил. Він вважає, що нашій країні необхідно знайти сміливість для діалогу, щоб уникнути подальших жертв. За його словами, коли бачиш, що ти програєш, що справи йдуть не так, потрібно мати сміливість сісти за стіл переговорів.

Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Переговори ніколи не є капітуляцією

Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск підхопив художній образ про "білий прапор", запропонований журналісткою. За словами речника, понтифік хотів вказати на "припинення військових дій" та "перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів".

В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі кожну військову ситуацію, Папа чітко заявив: переговори ніколи не є капітуляцією,

– заявив Бруні.

Він додав, що Папа Франциск висловлює, так би мовити "глибоку прихильність до змученого українського народу".

Бруні запевнив, що первосвященник мовиться за всіх невинних жертв, благаючи знайти "частинку людяності", яка дозволить створити умови для дипломатичного припинення війни.

Водночас зауважимо, що Папа Римський стверджував, що переговори не обов'язково є здачею інтересів. Він навів приклад конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, де переговори, за його словами, не були капітуляцією.

Папа Римський лише нещодавно звинуватив Кремль в агресії: коротко