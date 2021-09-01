Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель
Джерело:Dpa
Папа Римський помилився й замість того, щоб процитувати Ангелу Меркель, навів іншу цитату. Франциск озвучив слова Володимира Путіна.
Це трапилось, коли Папа говорив про ситуацію щодо подій в Афганістані. Відповідні коментарі він давав під час радіоінтерв'ю в Іспанії.
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Папа Римський випадково процитував Путіна, замість Меркель
Франциск відповідав на питання щодо майбутнього Афганістану після того, як США та союзники пішли з країни.
Папа згадав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та назвав її однією з "найвидатніших особистостей у міжнародній політиці". Далі – процитував слова.
Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи,
– сказав Франциск.
Проте, як виявилось, це висловлювання належить Володимиру Путіну й сказав він його якраз під час зустрічі з канцлеркою в Москві 20 серпня.
Сам Путін неодноразово критикував дії Заходу щодо Афганістану, а Кремль демонструє добрі стосунки з бойовиками.Зверніть увагу! 20 серпня Ангела Меркель перебувала з візитом в Росії. Канцлерка Німеччини говорила з президентм Росії про Україну та Афганістан.
Коротко про події в Афганістані
- У травні 2021 року Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Після цього відповідне рішення ухвалили й НАТО.
- Згодом бойовики талібану почали активно захоплювати міста в країні. 15 серпня вони зайшли в столицю Кабул. Президент зрікся влади та покинув країну.
- Таліби оголосили, що взяли контроль над Афганістаном та закликали іноземців виїхати.
- Окрім того, під час евакуації бойовики здійснили теракти, які призвели до жертв серед місцевого населення та іноземців.