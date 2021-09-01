Папа Римський помилково процитував Путіна замість Меркель

Папа Римський помилився й замість того, щоб процитувати Ангелу Меркель, навів іншу цитату. Франциск озвучив слова Володимира Путіна.

Це трапилось, коли Папа говорив про ситуацію щодо подій в Афганістані. Відповідні коментарі він давав під час радіоінтерв'ю в Іспанії.

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Папа Римський випадково процитував Путіна, замість Меркель

Франциск відповідав на питання щодо майбутнього Афганістану після того, як США та союзники пішли з країни.

Папа згадав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та назвав її однією з "найвидатніших особистостей у міжнародній політиці". Далі – процитував слова.

Потрібно припинити безвідповідальну політику з нав'язування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи,

– сказав Франциск.

Проте, як виявилось, це висловлювання належить Володимиру Путіну й сказав він його якраз під час зустрічі з канцлеркою в Москві 20 серпня.

Сам Путін неодноразово критикував дії Заходу щодо Афганістану, а Кремль демонструє добрі стосунки з бойовиками.

Коротко про події в Афганістані

У травні 2021 року Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Після цього відповідне рішення ухвалили й НАТО.

Згодом бойовики талібану почали активно захоплювати міста в країні. 15 серпня вони зайшли в столицю Кабул. Президент зрікся влади та покинув країну.

Таліби оголосили, що взяли контроль над Афганістаном та закликали іноземців виїхати.

Окрім того, під час евакуації бойовики здійснили теракти, які призвели до жертв серед місцевого населення та іноземців.