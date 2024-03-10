У Бундестазі обурені заявою Папи про Україну та "білий прапор": закликали зняти символ смерті

Папа Римський своєю заявою про Україну та "білий прапор" обурив не лише українців. Відреагували на слова понтифіка також у Бундестазі.

Заяву Папи Римського Франциска про те, що Україні необхідно мати "відвагу білого прапора" та вести перемовини розкритикували у Бундестазі. Своє обурення висловили депутати від німецької урядової коаліції Міра-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демократів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених".

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Спершу російські злочинці повинні зняти піратський прапор

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Також глава комітету з питань оборони Бундестагу риторично заявила, що Папа Римський чомусь не критикував патріарха РПЦ Кіріла.

І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, щодо українського народу?

– запитала вона.

Штрак-Ціммерманн додала в інтерв'ю, що їй соромно, як католичці, що Папа Римський "утримується від цього".

Тим часом в інтерв'ю RND Катрін Герінг-Екардт підкреслила, що ніхто не прагне миру більше, ніж сама Україна. Вона додала, що саме Владімір Путін може посприяти досягнення миру.

Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України,

– підкреслила вона.

Що наговорив Папа Римський і як відреагували в Україні