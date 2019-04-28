Папа Римський Франциск привітав православних християн з Великоднем
Щирі побажання радості та миру висловив християнам Східних Церков понтифік Католицької Церкви Папа Римський Франциск.
Папа привітав православних з Воскресінням Христовим під час недільної проповіді 28 квітня 2019 року, традиційно проголошеної на площі Святого Петра. Про це написали у Vatican News.
Читайте також: Віри, любові, злагоди: керівники держави привітали українців із Великоднем
"Нашим братам і сестрам зі Східних Церков, які сьогодні відзначають Святий Великдень згідно з юліанським календарем, складаю щирі побажання", – мовиться у посланні Франциска.
Нехай же воскреслий Господь обдарує їх радістю та миром!
– побажав понтифік.
Папа Франциск під час проголошення привітання православних з Великоднем 28 квітня 2019
Незвичні звичаї Великодня – у матеріалі 24 каналу