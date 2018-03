Параліміпада-2018: усі медалі України

Українці на Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані, як і завжди, показують хороші результати. Після сьомого дня змагань наша збірна розмістилася на четвертому місці у медальному заліку. Про всі медалі України на Паралімпіаді-2018 – читайте далі.

Це шості Зимові Паралімпійські ігри, в яких бере участь Україна. Із часів нашої першої Зимової Паралімпіади в Нагано у 1998 році, українська збірна завоювала 90 медалей, 20 з яких – золоті. Найбільш успішною для наших спортсменів стала Зимова Паралімпіада-2006 у Турині – тоді Україна посіла третє місце в загальному медальному заліку, здобувши 7 золотих медалей, 7 срібних і 9 бронзових.

Цього року українську збірну у Пхьончхані представляють 30 спортсменів: 23 з них беруть участь у змаганнях, ще 10 – їхні гайди, люди, які допомагатимуть спортсменам стартувати і пересуватися трасою. Про всі успіхи нашої команди читайте далі.

Перший день змагань: одразу 5 медалей!

Українська збірна стартувала з успіхів. Вже на перший день змагань наші спортсмени здобули одну золоту, одну срібну та три бронзових медалі.

Перше "золото" для України здобув Віталій Лук'яненко. Йому не було рівних у спринті на 7,5 кілометра (з вадами зору) – Віталій не припустився жодного промаху та у підсумку показав час у 19 хвилин і 51 секунду. До речі, в цій гонці українці розмістилися також з третього по шосте місця. Зазначимо, Віталій Лук'яненко – рекордсмен за участю в Зимових Паралімпійських іграх, він брав участь у всіх змаганнях, починаючи з 1998 року в Нагано.



Віталій Лук'яненко здобув перше "золото" для України на Паралімпіаді-2018

"Срібло" 10 березня виборола Оксана Шишкова у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок з вадами зору.

"Бронзу" здобули Людмила Ляшенко у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи, Ігор Рептюх у біатлонній гонці на 7,5 кілометра серед спортсменів стоячи та Анатолій Ковалевський у вже згаданому біатлонному спринті на 7,5 кілометра серед чоловіків з вадами зору.

Паралімпіада-2018: другий день змагань і друге "золото"

11 березня Максим Яровий приніс Україні другу золоту медаль, здобувши перемогу у лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків. Це перше паралімпійське золото в його спортивній кар’єрі.



Максим Яровий здобув перше у своїй кар'єрі паралімпійське "золото"

Третій день Паралімпіади: ще три нагороди

На третій день змагань українські спортсмени завоювали ще три нагороди – золоту, срібну і бронзову.

"Золото" здобув Ігор Рептюх у лижній гонці вільним стилем на 20 кілометрів (стоячи). У Націонаьному комітеті спорту інвалідів України зазначили, що в цей день були "така надважка (і не зовсім якісно підготована) траса, незрозуміла снігова "каша" під лижами, погода, яка стрімко змінюється і досить сильні суперники", але це не завадило нашому спортсменові бути найкращим.

Ігор Рептюх святкує тріумф на Паралімпіаді-2018

Оксана Шишкова завоювала "срібло" у лижних гонках на відстань 15 кілометрів (з вадами зору). Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою на дистанції 15 кілометрів (стоячи).



Людмила Ляшенко здобула для України "бронзу"

Четвертий день Паралімпіади – найбагатший на медалі

На четвертий день змагань українці завоювали аж 6 медалей: 2 золоті, 2 срібні та дві бронзові!

Тарас Радь приніс в українську скарбничку чергове "золото". Він став чемпіоном у біатлонній гонці на 12,5 км (сидячи), відірвавшись від найближчого переслідувача більш ніж на одну хвилину. На трасі йому не було рівних, а також він не допускав промахів при стрільбі, чим відзначилися його суперники. Тарас Радь є наймолодшим спортсменом української збірної на Паралімпіаді-2018 – йому 18 років.

Тарас Радь був незрівнянним на четвертий день Паралімпіади

Оксана Шишкова здобула "золото" в гонці на 10 кілометрів (з порушенням зору). У біатлонній гонці на 12,5 км (з порушенням зору) срібну медаль здобув Олександр Казик, а третім став також українець Юрій Уткін. Ігор Рептюх додав до своїх золотої та бронзової медалей ще й срібну, посівши друге місце в індивідуальній гонці на 12,5 км стоячи. А Людмила Ляшенко поповнила скарбничку збірної України "бронзою" в гонці на 10 км.



Паралімпіада-2018: українська збірна після плідного четвертого дня змагань

П'ятий день змагань і ще одна "бронза"

На п'ятий день змагань Україна здобула одну бронзову медаль. Оксана Шишкова фінішувала третьою у лижному спринті на 1,5 кілометра (з порушенням зору).



Оксана Шишкова до своїх золотої і двох срібних медалей додала ще й "бронзу"!

День шостий – без українців

На шостий день Паралімпіади не було змагань за участю України, тож у нашій скарбничці, як і напередодні, залишилося 16 медалей. Цього дня наша збірна опустилася у медальному заліку на п'яте місце, та вже наступного ми знову піднялися.

Сьомий день Паралімпіади: "золото" і два "срібла"

Сьомого дня змагань українська команда здобула ще три медалі: одну золоту і дві срібні.

Золоту медаль 16 березня здобув Віталій Лук'яненко у чоловічій гонці на 15 км (з порушенням зору). У цьому спринті майже склалася унікальна ситуація, коли українці б виграли усі три медалі. Адже "срібло" завоював теж українець Олександр Казик. Третє місце між собою ділили з однаковим часом Анатолій Ковалевський та Юрій Уткін, але в останній момент француз Чалесон все ж фінішував третім.

Ще одне "срібло" здобула біатлоністка Оксана Шишкова, яка фінішувала другою в гонці на 12,5 км (з порушенням зору). Таким чином у Пхьончхані Шишкова загалом здобула 5 медалей – 1 золоту, 3 срібних і 1 бронзову.

Усі фото: National Sports Committee Of The Disabled Of Ukraine