Парнас против Трампа: кто определял американскую политику в Украине

На прошлой неделе в США была опубликована переписка Льва Парнаса – американского бизнесмена постсоветского происхождения – в которой говорилось об увольнении Мари Йованович.

Из этой переписки стало известно, что об увольнении Мари Йованович мечтала компания из украинских коррупционеров: Юрия Луценко, Руди Джулиани и Парнаса. Сам Парнас был подручным Руди Джулиани — личного "решалы" Дональда Трампа.

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Адвокат Парнаса опубликовал еще одну видеозапись, на которой видно, как Парнас просит Трампа уволить Йованович. И президент США тут же соглашается. Эта запись, во-первых, подтверждает, что Трамп его очень хорошо знает. Во-вторых, Майк Помпео, государственный секретарь США, не стал защищать Мари Йованович. В итоге ее уволили.



Мари Йованович

Трампу теперь придется еще и объяснять, как так вышло, что американскую политику в Украине определял Лев Парнас.

Помпео едет в Киев

Государственный секретарь США Майк Помпео приезжает в Киев 30 января. Полагается, что он прилетает в Украину, чтобы втянуть Зеленского в американскую политику.



Майк Помпео

После его разговора с журналисткой стало известно, что Помпео открыто презирает Украину.

О скандале Помпео с журналисткойЖурналистка Национального общественного радио США Мэри Келли спросила, почему государственный секретарь не защитил от Дональда Трампа посла США Украине Мари Йованович . Помпео сказал, что он всех своих подчиненных защищает, в том числе Йованович, которая работала в Киеве. Журналистка уточнила, почему тогда ее уволили без видимых причин?

Госсекретарь США матом наорал на журналистку и наговорил гадостей об Украине.

Коронавирус становится опаснее

Китайские власти сначала говорили, что болезнь никакой особенной опасности не представляет.

Руководство Всемирной организации здравоохранения собралось на экстренную встречу в Пекине, где врачи со всей планеты попытаются придумать, как остановить новый смертельный вирус.

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Глава Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей сказала, что у вируса обнаружились две опасные особенности:

он способен передаваться от человека человеку даже во время инкубационного периода,

этот период длится до 14 дней.

Зараженный человек две недели может гулять по улицам, при этом окружающие даже не будут догадываться, что он является носителем инфекции. Более того, у него не будет никаких симптомов. Таким образом, полностью остановить распространение болезни кажется невозможным. Первые пару дней после проявления недомогания покажется, что это обычная ангина или грипп.



Коронавирус в Китае

На этом этапе пациента нужно лишь изолировать, чтобы он не заразил других, так как лекарства от коронавируса нет. По мнению британских экспертов, количество зараженных вирусом людей сейчас может достигать 100 тысяч человек. И число это продолжает расти.



Смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

Китайские власти последовательно вводили карантин на 10, 20, 30 и 50 миллионов человек, но вирус очень легко выбирается в регионы Китая и даже в другие страны.

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В Европе, в США и в Австралии с болезнью как-то справятся – там хорошая медицина. Но если эта болезнь попадет в бедные регионы мира – в Бангладеш, Индию, Пакистан, Афганистан или в Африку. Там в антисанитарных условиях остановить коронавирус будет невозможно. В Украине пока не зафиксировано ни единого случая заболевания новым коронавирусом.