Пароль "картопля" не допоміг: як затримали чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України

Четверо львів'ян та один хмельничанин хотіли незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Перевести чоловіків мав "провідник" – місцевий житель.

Їх за 200 метрів до кордону зі Словаччиною затримали прикордонники, інформує 24 Канал. При посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону, чоловіки повинні були сказати контрольне слово "картопля".

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Таку вказівку їм давали телефоном із різних номерів. Така "послуга" коштувала від 5 до 8 тисяч доларів. "Переправників" через кордон вони знаходили у соцмережах. Усіх затриманих притягнуть до відповідальності.

Ухилянт заблукав у горах, а згодом помер

Прикордонники знайшли на Рахівщині знесиленого чоловіка. Він ледве міг пересуватися та розмовляти. Чоловік хотів незаконно потрапити до Румунії.

Його шпиталізували з обмороженням нижніх кінцівок та переохолодженням. Згодом він помер.

При собі 46-річний мешканець Дніпропетровської області мав паспорт громадянина України, посвідку на проживання та отримання виплат у Румунії. Ухилянт хотів незаконно перетнути державний кордон у горах. Із собою він не взяв ані запасів їжі та води, ані одягу з відповідним спорядженням.