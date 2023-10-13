Перший несміливий крок: політолог сказав, що змінює нове рішення ПАРЄ щодо Росії

ПАРЄ визнала російського президента Владіміра Путіна диктатором, а також те, що в Росії панує диктатура.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що заява ПАРЄ є швидше сигналом російським елітам, оскільки реакція самого Путіна на неї є прогнозованою.

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Прийди та здай в Гаагу

Ця заява ПАРЄ, на думку політолога, надає обережного оптимізму, оскільки раніше позиція західних країн полягала в тому, що вони не збиралися змінювати владу Путіна в Росії. Адже в їхніх очах він був тим, кого обирали росіяни на відносно демократичних виборах.

А тому коли Захід починає говорити, що в Росії – диктатура, це вже перший несміливий крок до того, щоб визнати Путіна неспроможним на будь-які перемовини. Тому єдиний спосіб закінчення війни – припинення функції Путіна як президента Росії,

– наголосив політолог.

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Насправді ця заява більшою мірою знак російським елітам. В Росії є багато незадоволених Путіним, і США та Європа підштовхують його оточення розв'язати питання з ним.

Прийди та здай першим його в Гаагу та отримай амністію. Абсолютно цинічний, але жвавий підхід та робоча схема,

– зазначив Тарас Загородній.

Захід демонструє, що перемовин з Путіним не буде, адже він є диктатором, і вважає, що це рішення ПАРЄ принесе якусь користь.

Проте ця заява ПАРЄ, як підкреслив політолог, не змінить позицію Путіна у короткостроковій перспективі. А у довгостроковій, у сенсі президентських виборів в Росії, які мають відбутися у березні 2024 року, це означає, що покращень відносин західних країн з Росією не буде.

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