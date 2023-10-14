Є дві грані, – політолог сказав, які наслідки для Росії матиме нове рішення ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Владіміра Путіна диктатором, а російський режим – диктатурою. А також закликала визнати його президенство нелегітимним після закінчення поточного терміну.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що це рішення ПАРЄ з'явилось дуже вчасно, зважаючи на "сезон" виборів, який розпочнеться у наступному році.

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Створює підґрунтя для політичних рішень

Визнання ПАРЄ Путіна диктатором має дві грані – юридичну та політичну.

Юридична грань не викликає оптимізму, адже ПАРЄ є дорадчим органом та його рішення не обов'язкові до виконання,

– зазначив Буряченко.

Однак ПАРЄ може створювати певне підґрунтя для інших політичних рішень – на рівні парламентів держав та на рівні політичного протистояння.

Зараз це рішення на часі, оскільки починається сезон передвиборчих перегонів у країнах Європейського Союзу. Як відомо, в ЄС є політики, які дотримуються проросійських поглядів або ж мають певне ставлення до України.

Політолог пояснив наслідки рішення ПАРЄ про визнання Путіна диктатором: дивіться відео

Наприклад, позиція Угорщини часто буває близькою до російської. Або в Польщі деякі політичні партії намагаються знайти свій електорат, навмисно загострюючи відносини з Україною. В США Дональд Трамп, який є найбільш вірогідним кандидатом на президентських виборах від республіканців, закликає "віддати" Росії українські території, які вона захопила.

Вся ця риторика присутня у світовому політичному контексті. А тому це рішення ПАРЄ важливо з точки зору репутації. Оскільки якщо той чи інший політик у світі почне проголошувати наративи, які будуть синхронізовані з кремлівськими, це означатиме, що вони підіграють диктатору Путіну та його тоталітарному режиму,

– підкреслив політолог.

Крім того, це значно ускладнить діяльність лобістських інструментів Росії по всьому світу. Адже небагато політиків у світі захочуть мати політичний шлейф допомоги диктатору.

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