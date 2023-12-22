Японія постачатиме США ракети для Patriot: що це означає для України
Джерело:WSJ
Уряд Японії 22 грудня заявив, що надасть США ракети Patriot. Існує ймовірність, що таке рішення дозволить США постачати цю зброю Україні. Втім, реекспорт цього озброєння для нашої країни все ж потребуватиме дозволу Токіо.
Раніше повідомлялося, що уряд Японії розгляне постачання японських ракет для систем ППО Patriot до країн Європи. Тоді у Токіо повідомили про те, що вони розглянуть можливість оновлення інструкції стосовно експорту оборонної продукції.
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Японія дала згоду на поставку ракет Patriot для США
Японський уряд заявив, що послабить контроль над оборонним експортом, щоб дозволити відправляти зброю, виготовлену в Японії за ліцензією, до країни, яка видала ліцензію.
Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries виробляє ракети Patriot за ліцензією американських оборонних підрядників Lockheed Martin і RTX.
Це рішення є знаковим для Японії, яка десятиліттями дотримувалася заборони на експорт зброї як спадщину свого прагнення залишатися осторонь глобальних конфліктів після Другої світової війни,
– йдеться в матеріалі WSJ.
В американському виданні наголосили, що Токіо має намір передати Сполученим Штатам десятки ракет-перехоплювачів, які використовують для збиття балістичних ракет та інших повітряних загроз, з власних запасів. Ракети почнуть постачати у першому кварталі 2024 року.
Втім, у японському оборонному відомстві заявили, що терміни й масштаби передачі ракет поки не визначені.
Цей крок все ж може посприяти створенню більшого резерву для протиповітряної оборони України у боротьбі проти Росії. Як зазначає видання, є ймовірність, що Вашингтон зможе надати нашій країні більше сучасних систем ППО.
Фінансова допомога США для України: останні новини
- 20 грудня стало відомо, що у Конгресі США не встигнуть виділити кошти Україні до кінця 2023 року. Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні. Угода між республіканцями та Білим домом щодо змін у міграційному законодавстві, до яких прив’язали пакет допомоги Україні, досі не досягнута.
- Політолог-міжнародник Руслан Осипенко на 90% впевнений, що США нададуть гроші нашій державі, оскільки мовиться про збереження провідної ролі Америки у світі. За його словами, огляду на це, рано чи пізно у Сенаті проголосують про виділення коштів Україні.
- Водночас у Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Наразі є певні зрушення у перемовинах з представниками Республіканської партії. Зокрема, це стосується питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.
- Також в Інституті вивчення війни зазначили, що поточна позиційна війна в Україні не є тупиковою ситуацією. Втім, українські захисники напрямку залежать від допомоги західних партнерів. В ISW припускають, що зупинка підтримки Заходу, ймовірно, може призвести до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію.