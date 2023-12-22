Японія постачатиме США ракети для Patriot: що це означає для України

Уряд Японії 22 грудня заявив, що надасть США ракети Patriot. Існує ймовірність, що таке рішення дозволить США постачати цю зброю Україні. Втім, реекспорт цього озброєння для нашої країни все ж потребуватиме дозволу Токіо.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії розгляне постачання японських ракет для систем ППО Patriot до країн Європи. Тоді у Токіо повідомили про те, що вони розглянуть можливість оновлення інструкції стосовно експорту оборонної продукції.

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Японія дала згоду на поставку ракет Patriot для США

Японський уряд заявив, що послабить контроль над оборонним експортом, щоб дозволити відправляти зброю, виготовлену в Японії за ліцензією, до країни, яка видала ліцензію.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries виробляє ракети Patriot за ліцензією американських оборонних підрядників Lockheed Martin і RTX.

Це рішення є знаковим для Японії, яка десятиліттями дотримувалася заборони на експорт зброї як спадщину свого прагнення залишатися осторонь глобальних конфліктів після Другої світової війни,

– йдеться в матеріалі WSJ.

В американському виданні наголосили, що Токіо має намір передати Сполученим Штатам десятки ракет-перехоплювачів, які використовують для збиття балістичних ракет та інших повітряних загроз, з власних запасів. Ракети почнуть постачати у першому кварталі 2024 року.

Втім, у японському оборонному відомстві заявили, що терміни й масштаби передачі ракет поки не визначені.

Цей крок все ж може посприяти створенню більшого резерву для протиповітряної оборони України у боротьбі проти Росії. Як зазначає видання, є ймовірність, що Вашингтон зможе надати нашій країні більше сучасних систем ППО.

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