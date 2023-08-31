Адвокати кримінальної практики проаналізували відео з камер поліцейських у Дніпрі

Адвокати кримінальної практики розібрали ситуацію навколо стрілянини в Дніпрі, у ході якої від рук патрульного загинув чоловік. Вони розповіли, що загрожувало порушникам та описали дії поліції з правової сторони.

Вони стверджують, що навряд дії поліцейського можна інкримінувати як умисне вбивство. Тепер патрульний очікує суд, на якому йому оберуть запобіжний захід.

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Ситуація з погляду закону

Судячи з опублікованих відео, водій автомобіля проігнорував знак "Рух прямо" – той повернув ліворуч. За це порушення ПДР порушникам загрожував штраф у розмірі 340 гривень.

Після зупинки авто поліцейські назвали причину зупинки та попросили порушників показати документи. Жінка відмовилася це зробити. Чоловік же вийшов, почав погрожувати та лаяти правоохоронців. У цей час патрульні спілкувалися з підозрюваними врівноважено та спокійно.

Жінка та чоловік спробували втекти від поліції, але патрульні користуючись своїми повноваженнями за статтею 36 Закону України “Про Національну поліцію" зупинили авто. Після цього вони вказали на адміністративне затримання жінки. У ході інциденту чоловік ймовірно заважав затриманню підозрюваної та напав на патрульних.

Експерти з огляду на опубліковані відео не можуть стверджувати, що загиблий намагався заволодіти зброєю патрульних. Вони виходять з позиції, що поліцейський мав попередити про необхідність припинення протиправних дій та про свій намір використати зброю.

Згідно з частиною першої статті 43 Закону України "Про національну поліцію" поліцейський може використати зброю без попередження, якщо зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи поліцейського або мати інші тяжкі наслідки. Також застосування пістолета можливе, якщо у ситуації таке попередження є невиправданим або неможливим.

Адвокати припускають, що поліцейських не хотів вбити чоловіка, тому інкримінування статті про умисне вбивство під сумнівом.

Поліцейський вбив чоловіка: що відомо

Автівка загиблого порушила правила дорожнього руху, після чого підозрюваних зупинили патрульні. За кермом був загиблий, проте перед зупинкою він помінявся місцями з супутницею. У крові чоловіка також виявили алкоголь.

У ході інциденту виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив поліцейську та кинув через себе іншого патрульного. Після цього правоохоронець вистрілив у чоловіка – той помер на місці. Наразі поліцейського затримали.

Журналісти оприлюднили розширене відео інциденту у Дніпрі з нагрудних камер поліцейських. На ньому можна побачити, що затримані ігнорували вимоги патрульних та провокували конфлікт.

Остаточне рішення щодо того, чи був винен поліцейський має дати суд. Наразі поліцейський затриманий – він очікує на запобіжний захід.