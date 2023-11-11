Робитимуть це регулярно: патрулювання ворожих МіГ-31 створюють 2 проблеми для України

Росіяни підіймають у небо рекетоносії "Кинджалів" МіГ-31 для патрулювання. Ворог робитиме це регулярно.

Патрулювання МіГ-31 створює для України 2 проблеми. Таку думку 24 Каналу озвучив експрацівник СБУ Іван Ступак.

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Проблеми для України

Іван Ступак зазначив, що перша проблема для України – це те, що такі патрулювання МіГ-31 руйнують українську економіку. Річ у тім, що якщо є правильна реакція на сигнали повітряної тривоги, то бізнес, банки, магазини тощо не працюють.

Тобто відбувається певний "мікроінсульт" економіки. Росіяни намагаються розтягнути цей "мікроінсульт" у часі та зробити його наслідки більш важкими для української економіки. Вони робитимуть це регулярно,

– пояснив він.

Крім того, коли МіГ-31 перебуває у повітрі, то невідомо, у який момент та куди ворожий літак випустить ракету. Україна втрачає деякий час від моменту, коли літак тільки злетів.

"На жаль, ми втрачаємо цей невеликий люфт часу від моменту, коли літак тільки злетів. Це потенційний носій балістичних ракет "Кинджал". Літак вже у повітрі та у будь-який момент може запустити цю ракету по будь-якому регіону території України", – сказав експрацівник СБУ.

Ступак про патрулювання ворожих МіГ: дивіться відео

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