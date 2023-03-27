Невже теж утікає: ЗМІ помітили намісника Лаври "Пашу Мерседеса" у паспортному столі

Митрополита Павла Лебедя помітили у сервісному центрі у Києві. Він там оформляв закордонний паспорт.

Відеопідтвердження цього зняв на телефон один з читачів видання. На кадрах добре чутно, як працівниця центру називає мету візиту Павла Лебедя у сервіс.

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Митрополит Павло оформляв закордонний паспорт

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло прийшов у сервісний центр на станції метро Харківська у Києві.

Закордонний паспорт,

– сказала працівниця сервісного центру, яка проводила Павла до своєї колеги.

Павло оформляв закордонний паспорт в Києві: дивіться відео

Наразі Павло, більш відомий як "Паша Мерседес", не коментував свій візит у сервісний центр. Однак свідки зазначили, що він, помітивши, що його знімають на відео, намагався якомога швидше закінчити оформлення документів та вийти з приміщення сервісного центру.

УПЦ МП виселяють з Києво-Печерської лаври

УПЦ МП 10 березня 2023 року отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору про користування державним майном та будівлями на території заповідника. Згідно з ним УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року.

З 21 березня там працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна, а саме музейних експонатів, які перебували у користуванні УПЦ МП.

23 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що представники Української православної церкви Московського патріархату вже почали процес виселення з Києво-Печерської лаври. Зокрема, вони вивозять звідти бойлери, столи, стільці.

Сам намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь говорив, що ченці УПЦ МП не залишать територію Києво-Печерської лаври, попри припинення договору оренди. Адже вони нібито не мають місця, куди могли б вивезти все майно.