Хочуть відрізати можливі виходи: у Маріуполі росіяни зосередилися на підриві моста

Поки одні окупанти марширують Маріуполем із георгіївською стрічкою та підносять квіти під місцеві пам'ятники, їхні товариші продовжують жорстоко штурмувати завод "Азовсталь".

Про це розповів радник міського голови міста Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що 9 травня росіяни зосередилися на підриві моста, яким евакуюють цивільне населення.

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Росіяни так і не змогли взяти "Азовсталь" до своєї сакральної дати, проте і відступати вони не збираються. Як зазначає влада Маріуполя, пекло на території заводу продовжується.

Сьогодні росіяни зосередились на підриві моста, по якому йшла евакуація, намагаючись максимально відрізати наших Захисників від можливості виходу. Щиро сподіваюсь, що наших Героїв вдасться врятувати,

– написав Андрющенко.

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Нагадаємо, 9 травня окупаційні війська вирішили пронести окупованим Маріуполем 300-метрову георгіївську стрічку. Зробили це на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів визволителів. До слова, до "урочистого параду" долучився лідер проросійських бойовиків Донеччини Денис Пушилін.

Андрющенко додав, що російські окупанти та колаборанти були єдиними гостями на місцевому "параді". Самі ж маріупольці, які залишилися у місті, висловили мовчазний протест. За попередніми даними, у місті перебуває близько 100 тисяч осіб.

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